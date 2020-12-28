5 أشياء يمكنك فعلها على تطبيق واتس آب لا يعرفها الكثيرون

يعد واتس آب من بين أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا فى العالم، ويبحث المستخدمون دائمًا عن نصائح جديدة لتحسين تجربتهم، وبينما يقدم واتس آب ما يكفى، إلا أن هناك بعض الحيل غير المعروفة للجميع، وسواء أكنت تستخدم رقم هاتفك الحقيقى لاستخدام واتس آب أو معرفة ما إذا كان البعض يستخدم رقم هاتف مزيفًا للتواصل، فإليك سبعة أشياء قد لا تعرفها فى واتس آب، بحسب موقع TOI الهندى كما يلى:

– يمكنك الاستماع إلى رسائل واتس آب الصوتية سرا بدون سماعات

فى المرة التالية التى تتلقى فيها ملفًا صوتيًا على واتس آب، بدلاً من الإمساك بسماعات الأذن، ما عليك سوى أخذ هاتفك ووضعه على أى من أذنيك بعد الضغط على زر التشغيل، كما لو كنت تجرى مكالمة، ففى اللحظة التى ترفع فيها الهاتف بعد الضغط على زر التشغيل فى ملف صوت واتس آب ووضع الجهاز على أذنيك، سيتم تشغيل ملف الصوت عبر سماعة الأذن بهاتفك الذكى وليس مكبرات الصوت.

وهذا يعنى أنه يمكنك فى الواقع استخدام ملفات واتس آب الصوتية كميزة “walkie-talkie” الممتعة التى يمكنك من خلالها التواصل باستخدام مقاطع صوتية قصيرة بدلاً من الكتابة أو الاتصال بالمستلم.

– يمكنك استخدام واتس آب باستخدام رقم هاتف أرضى للتسجيل

يمكنك تسجيل رقم هاتف أرضى لاستخدام واتس آب ولكن ليس تطبيق واتس آب العادي، حيث ستحتاج إلى تنزيل تطبيق واتس آب Business، وبعد تثبيت واتس آب Business، سيطلب التطبيق رقم هاتف للتسجيل المستند إلى OTP، حدد رمز دولتك متبوعًا برقم الهاتف الأرضى مع رمز STD، ولكن احذف الرقم 0 الموجود فى المقدمة، إن وجد.

وبعد إدخال الرقم، سيرسل تطبيق واتس آب Business كلمة المرور لمرة واحدة، ونظرًا لأنه رقم خط أرضى، فلن تتلقى أى رسالة نصية، انتظر حتى انتهاء صلاحية OTP، ثم حدد “Call me” للتحقق من OTP.

– اقرأ رسائل واتس آب “سرًا” بدون تشغيل علامات الوصول الزرقاء

بمجرد تلقى رسالة، ما عليك سوى إلغاء قفل الجهاز دون مسح الإشعارات بعيدًا، حيث ستتمكن من قراءة الرسالة كاملة دون فتح التطبيق وظهور العلامات الزرقاء للمرسل.

– اعرف ما إذا قام شخص ما بحظرك على واتس آب

ستظهر دائمًا أى رسائل مرسلة إلى جهة الاتصال التى حظرتك علامة اختيار واحدة، مما يعنى أنه تم إرسال الرسالة من جانبك، ولكن لم يتم تحديثها أبدًا إلى علامة اختيار مزدوجة مما يعنى أنه تم تسليم الرسالة.

– اعرف ما إذا كان شخص آخر يقرأ رسائلك على واتس آب

باستخدام واتس آب Web، قد يكون من الممكن تمامًا أن يتم تسجيل الدخول إلى حساب واتس آب الخاص بك من سطح مكتب دون علمك، تحقق دائمًا من الإعدادات للتحقق من عدم وصول أى جهاز غير معروف إلى حساب واتس آب الخاص بك.