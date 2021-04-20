5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن

المستقلة /- لا يخلو أي منزل في شهر رمضان المبارك مما لذ وطاب من الحلويات التي لا يمكن مقاومتها، لكن ضريبتها تكون كبيرة، إذ تتسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ نظراً لاحتوائها على الكثیر من السعرات الحرارية.

والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين هو كیف يمكننا تناول الحلويات الرمضانیة دون زيادة الوزن؟

لا ضير من عدم حرمان أنفسنا من مأكولات وحلويات رمضان الش?یة، شريطة اتباع الإرشادات الغذائیة، لذا انتقينا لكم بعض النصائح في تناول الحلويات من دون زيادة مفرطة في الوزن، بحسب نصائح أطباء وخبراء التغذية:

1- تقطيع الحلويات إلى قطع صغیرة والاكتفاء بقطعة أو اثنین على الأكثر، على العكس من قطع الحلوى الكبیرة التي تحفزك لا إرادياً على تناول كمیات أكبر من?ا.

2- شرب كوب من الماء قبل تناول الحلوى للتحفیز على الشبع بشكل أسرع.

3- تحضیر بعض الحلويات في المنزل بطريقة صحیة لا تحتوي على سعرات حرارية عالیة.

4- تجنب تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار، إذ يفضل تناولها بعد ساعتین أو ثلاث من وقت الإفطار حتى تكون المعدة قد ?ضمت جزءاً من الطعام.

5- ممارسة التمارين الرياضیة بشكل منتظم خلال ش?ر رمضان لزيادة معدل الحرق.

ولتجنب الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام، ينصح خبراء التغذية بالتركيز في السحور على الأطعمة التي تحتوي على نسبة نحو 70% من الماء، وتناول الوجبة على ثلاث مراحل بفارق خمس دقائق بين الواحدة والأخرى.