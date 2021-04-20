5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن

المستقلة /- لا يخلو أي منزل في شهر رمضان المبارك مما لذ وطاب من الحلويات التي لا يمكن مقاومتها، لكن ضريبتها تكون كبيرة، إذ تتسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ نظراً لاحتوائها على الكثیر من السعرات الحرارية.

والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين هو كیف يمكننا تناول الحلويات الرمضانیة دون زيادة الوزن؟

لا ضير من عدم حرمان أنفسنا من مأكولات وحلويات رمضان الش?یة، شريطة اتباع الإرشادات الغذائیة، لذا انتقينا لكم بعض النصائح في تناول الحلويات من دون زيادة مفرطة في الوزن، بحسب نصائح أطباء وخبراء التغذية:

1- تقطيع الحلويات إلى قطع صغیرة والاكتفاء بقطعة أو اثنین على الأكثر، على العكس من قطع الحلوى الكبیرة التي تحفزك لا إرادياً على تناول كمیات أكبر من?ا.

2- شرب كوب من الماء قبل تناول الحلوى للتحفیز على الشبع بشكل أسرع.

3- تحضیر بعض الحلويات في المنزل بطريقة صحیة لا تحتوي على سعرات حرارية عالیة.

4- تجنب تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار، إذ يفضل تناولها بعد ساعتین أو ثلاث من وقت الإفطار حتى تكون المعدة قد ?ضمت جزءاً من الطعام.

5- ممارسة التمارين الرياضیة بشكل منتظم خلال ش?ر رمضان لزيادة معدل الحرق.

ولتجنب الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام، ينصح خبراء التغذية بالتركيز في السحور على الأطعمة التي تحتوي على نسبة نحو 70% من الماء، وتناول الوجبة على ثلاث مراحل بفارق خمس دقائق بين الواحدة والأخرى.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فاعلية لقاح سبوتنيك الروسي تصل لنحو 98%

اخر الاخبار

نصائح لمرضى السكري في رمضان

اخبار العراق

الزراعة النيابية : ماضون في تشريع القوانين لتطوير القطاع الزراعي

اخر الاخبار

مستخدمو فيسبوك يستطيعون حماية جميع منشوراتهم

اخر الاخبار

5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن

اخبار العراق

تذبذب اسعار صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

تحذير هام من منظمة الصحة بما يخص التجمعات

اخر الاخبار

تحذير هام من منظمة الصحة بما يخص التجمعات

اخر الاخبار

إدارة السجون الروسية تنقل نافالني إلى المستشفى

اخبار العراق

وزارة الهجرة تستعد لتهيئة قاعدة بيانات لـ توزيع منحة المليون و500 الف دينار

اخبار العراق

ائتلاف الوطنية يتهم قيادات سنية بزج القضاء العراقي في خلافاتها السياسية

اخبار العراق

تحالف محمد الحلبوسي : قيادات الجيل الاول لم تقدم سوى الشعارات

اخبار العراق

العراق اولا والاردن ثانيا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا عربيا

اخبار السعودية

ما هي خيارات السعودية في الرد على استعداء بايدن ؟

اخبار العراق

استثمار المثنى : 250 مشروع في البادية برأس مال يصل الى 4 مليار دولار

اخر الاخبار

خبر صادم حول “وباء جديد” قد يضرب العالم ودولة عربية تحذر

اخبار العراق

الرافدين يعلن إيقاف العمل بمنح سلف الموظفين في فرعه الرئيسي