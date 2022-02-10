عبد الغني شهدا مدربا للمنتخب الوطني العراقي

المستقلة/- سمى الاتحاد العراقي لكرة القدم المدرب عبد الغني شهد لقيادة المنتخب الوطني لمل تبقى من مباريات التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم.

يذكر أن هناك مبارتين اما الفريق العراقي ضمن التصفيات امام الامارات العربية وسوريا، يمكن للفوز بهما ان يجعلاه بالمركز الثالث المؤهل لخوض مباريات الملحق، بعدما ضمن منتخبا ايران وكوريا الجنوبية التأهل عن هذه المجموعة الى مونديال قطر 2022.

كما سمى الاتحاد حيدر نجم مساعدا للمدرب الى جانب الكادر المساعد الموجود حاليا.

من جانبه ثمن المشرف على المنتخب الوطني يونس محمود المدرب شهد لاستلامه مهمة تدريب المنتخب في هذه الفترة متمنيا ان يحقق نتائج جيدة.

ويأتي ترشيح مدرب نادي نفط الوسط لقيادة المنتخب بعد اقالة المدرب السلوفيني بيتروفيتش بسبب النتائج السيئة للمنتخب في التصفيات بالخسارة امام ايران (0-1) والتعادل مع لبنان (1-1).

يذكر ان شهد سبق وان قاد المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2018  كما قاد المنتخب الأولمبي الى نهائيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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