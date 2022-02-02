وفاة الخبير القانوني والباحث التراثي طارق حرب

المستقلة/- توفي فجر اليوم الأربعاء الخبير القانوني والباحث التراثي طارق حرب عن عمر يناهز الـ 77 عاماً ، اثر نوبة قلبية.

و طارق حرب واسمع الكامل ( طارق قاسم حرب المالكي)هو كاتب ومحام، من مواليد بغداد 1945، اهتم بالتراث البغدادي كثيرا وكان ضيفا دائما على الفضائيات الإخبارية العراقية و العربية كونه خبير قضائي ملم بالقضايا الدستورية.

وصفته نقابة المحاميين العراقيين في بيان نعي،اليوم، بانه “من قامات المهنة وجهابذة القانون في العراق فهو الاشهر على الصعيد المهني والوطني ،والمرجع المهم في خبايا القانون وعلومه، وبفقده خسرت مهنتنا والعراق أشهر محاموها، الصادح الدائم بالاراء السديدة والعناوين القانونية “.

حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة المستنصرية عام 1975، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة بغداد عام 1980، ودبلوم القانون العام من جامعة الإسكندرية.

عمل رئيساً لتحرير جريدة البرلمان سابقاً ورئيساً لجمعية الثقافة القانونية العراقية سابقاً. كما عمل مدرساً في مادة القانون في عدد من الكليات والمعاهد .

لديه العديد من المؤلفات، أبرزها:

سلسلة شروحات التشريعية العسكرية والعقوبات والأصول والخدمة والتقاعد العسكرية 1983-1988 .

الدليل القانوني 1983 .

مقالات في الدستور 2005 طبع 2007 .

تشريعات عام 2007 طبع 2008.

قوانين 2006 طبع 2008 .

مباحث في الدستور الانتقالي 2008 .

التطورات الدستورية 2009.

النظام الدستوري القانوني 2009.

الدليل الانتخابي للمحافظات 2009.

المرشد في انتخابات مجلس النواب 2010.

الإعلام العراقي بين التشريع والقضاء 2011.

الوجيز في الوزارة العراقية 2011 .

الحياة الادارية العراقية 2011.

التطور الوزاري في العراق 2011 .

وزراء العراق 2013 .

نشوار 2013 .

لطائف 2013 .

تصوف أهل بغداد 2014 .

بغداديات تراثية 2015 .

بغداد تراث وتاريخ 2017 .

التراث البغدادي / دار الشؤون الثقافية 2019.

بغداد في تراثها من البناء الى 1985 طبع 2019 .

موسوعة التراث البغدادي، ج 1 منمنات بغدادية 2019 .

موسوعة التراث البغدادي، ج 2 .

حكايات بغدادية 2020 .

موسوعة التراث البغدادي، ج 3، حوادث بغدادية 2020 .

موسوعة التراث البغدادي، ج 4، وقائع بغدادية 2020 .

موسوعة التراث البغدادي، ج 5، ليالي بغدادية 2020 .

وتداول الناشطون العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة حرب بشكل كبير مستذكرين مواقفه وآرائهم المختلفة، والتي جعلته من ضمن اشهر الشخصيات العراقية القانونية وربما اكثرها ظهورا على شاشات التلفزيون.