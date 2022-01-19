المرور عامة : لا استثناءات من منع حركة الدراجات النارية

المرور عامة : لا استثناءات من منع حركة الدراجات النارية

المستقلة /- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عدم وجود استثناء من قرار منع حركة الدرَّاجات النارية.

وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية، إنَّ “جميع الدرَّاجات النارية مشمولة بقرار حظر سيرها من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة فجراً”، مبيناً، أنَّ “القرار يشمل الدراجات المرقمة وغير المرقمة”.

وأضاف اسماعيل، “هناك مداولات مع الكمارك بشأن كمرك الدراجات”، موضحاً الموقف بقوله: “إنني سوف أوجه كتاباً الى مجلس الوزراء لمنح موافقة بشأن إعطاء مهلة جديدة لتسجيل الدراجات والسيارات”.

وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في وقت سابق، منع حمل الدراجات النارية أكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.

فيما أشارت مديرية المرور العامة إلى أنَّ المخالف يعاقب بحجز الدراجة النارية وفرض غرامة مقدارها 100000 دينار استناداً للمادة (25/ثانياً/أ) من قانون المرور.