“الاسايش” تقتحم مؤسسة إعلامية في دهوك وتغلقها بالشمع الأحمر

المستقلة/- اقتحمت قوة من الاسايش مؤسسة “گاف نيوز” في محافظة دهوك، وارغمت العاملين فيها بالمغادرة، ثم قامت باغلاق المؤسسة بالشمع الاحمر.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مصادر لم تذكرها، ان القوة المقتحمة هددت العاملين بالاعتقال في حال بدرت منهم اية ردة فعل او ابلاغ الرأي العام بالاغلاق، او الادلاء باية معلومات عن طبيعة الاقتحام لوسائل الاعلام.

مصدر على اطلاع بالحادثة افاد ان الاغلاق جاء نتيجة الصراع الدائر بين رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وابن عمه رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وذلك بعد أن سلطت المؤسسة، المقربة من نيجرفان، الضوء على قضايا وملفات بالضد من سياسة رئيس الحكومة أثناء فترة الانتخابات، وكانت معارضة لمسرور بارزاني.

وفي الوقت الذي ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة هذا الاجراء، أكدت ان السلطات في اقليم كردستان تنتهج اسلوبا بوليسيا في التعاطي مع وسائل الاعلام، خلافا للدستور.

وطالبت الجمعية رئيس الجمهورية بوصفه حاميا للدستور، اخذ مسؤولياته، وانقاذ ماتبقى من حرية عمل صحفي في اقليم كردستان.