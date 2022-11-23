49  نائباً يتقدمون بطلب تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة

المستقلة/- وقع ٤٩ نائباً طلب قدم من النائب دعاء العقابي الى رئاسة مجلس النواب ، لادراج التصويت على قانون حق الوصول الى المعلومة في جلسة يوم الخميس ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢ .

واكدت النائبة دعاء الطائي أهمية تشريع القانون تطبيقا لمبدأ الشفافية ، ويشكل دور مهم للحد من الفساد ، وياتي ضمن حملة المدافعة عن القانون تبنتها منظمة برج بابل للتطوير الاعلامي ، التي قامت بإعداد مسودة هذا القانون ، وتواصل حملتها في عشرة محافظات لغرض كسب التأييد من نواب المدن .

وتابعت ان التصويت على القانون مهم للشعب العراقي ولوسائل الاعلام ، ونساند ضرورة اقراره بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ، لما له اهمية في ترسيخ قيم الديمقراطية والكشف عن ملفات الفساد التي ارهقت المواطنين ، وعرقلت مسيرة الدولة العراقية .

يذكر ان مجلس النواب سبق وأن قرأ مسودة القانون القراءة الاولى عام 2012 قبل ان يضيع القانون في ادراج المجلس دون اي اشارة اليه.