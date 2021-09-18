الفريق الاسدي يضع خطة امنية لتأمين المراكز الانتخابية في البصرة الفريق الاسدي يضع الخطة الامنية لتأمين المراكز الانتخابية و منع اي خروقات امنية قد تحصل على المراكز او الناخبين .

المستقلة/- نريمان المالكي / عقد الفريق الركن عبد الغني الاسدي رئيس جهاز الامن الوطني فور وصوله محافظة البصرة اجتماعا ضم رئيس اللجنة الامنية المهندس اسعد العيداني محافظ البصرة و قادة الاجهزة الامنية في المحافظة تم فيه مناقشة الخطة الامنية لتأمين المراكز الانتخابية و منع اي خروقات امنية قد تحصل على المراكز او الناخبين .

كما اشاد الساعدي بدور الحكومة المحلية و الاجهزة الامنية في نجاح الخطة الامنية في المحافظة بتأمين طريق مشاية زيارة اربعينية الامام الحسين( ع) التي انطلقت من البصرة .

من جهته رحب المهندس اسعد العيداني محافظ البصرة بزيارة رئيس جهاز الامن الوطني و الوفد المرافق له الى المحافظة مأكدا جاهزية جميع الاجهزة الامنية بتأمين يوم الاقراع الوطني مطمئنا المواطنين بإنسيابية و أمان حركتهم من و الى مراكز الاقتراع.

بحسب المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع.