486 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق

المستقلة .. وقعت مصر والعراق مطلع الأسبوع الجاري 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم ،شملت مجالات مثل النفط، والموارد المائية، والإسكان والتشييد، والنقل، وحماية البيئة، إلى جانب تبادل الخبرات فيمجالات أسواق الأوراق المالية وأيضا في مجال العدل والقضاء.

التبادل التجاري بين مصر والعراق

وبلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي حوالي 486 مليون دولار، منها ‏‏479 مليون دولار صادرات مصرية الى العراق و7 ملايين دولار صادرات من العراق الى مصر، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات ا المصرية

صادرات مصر للعراق

تصدر مصر للعراق عدة سلع ومنتجات منها الأثاث وغزل القطنوعجائن ومحضرات غذائية متنوعة وأدوية ومحضرات صيدلة وزيوت ودهون نباتية وحيوانية وحديد وسيلكون وبصل مجفف وصابون ومحضرات تنظيف وبلاط وأدوات صحية خزفية وحاصلات الزراعية (خضر وفاكهة) ولدائن بأشكالها الأولية وملابس جاهزة ومنتجات بترول وكربون.

الصادرات العراقية لمصر

تتصدر مكسبات الطعم ومنتجات الكاكاو والشيكولاتة قائمة الصادرات العراقية لمصر.