قوة امنية تداهم مقر قناة البغدادية ببغداد وتعتقل مقدم البرامج علي الذبحاوي ومدير قسم الاخبار

المستقلة/- داهمت عناصر من قوة امنية ظهر اليوم مقر قناة البغدادية الكائن في منطقة الوزيرية ببغداد، واعتقلت مقدم برنامج ستديو التاسعة علي الذبحاوي.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن العاملين في القناة قوله ان عناصر القوة الامنية المداهمة، طالبت، فور وصولها، ادارة القناة بفصل اجهزة البث التلفزيوني عن العمل وعلى الفور، الا ان المرسلات الرئيسة للقناة مستقرة خارج العراق، فتعذر عليهم ايقاف البث، مضيفا ان القوة قامت باحتجاز الصحفيين داخل احدى الغرف في القناة.

واشار الصحفي الى ان عناصر القوة التي داهمت القناة ادعت انها تابعة الى مكافحة الجريمة وغسيل الأموال، ولم تتأكد القناة حتى الان من نوع القوة المداهمة.

يشار الى ان الذبحاوي هو مقدم برنامج ستوديو التاسعة يتناول كل ما يخص الاوضاع السياسية والأحوال على الساحة العراقية، وما تزال اسباب اعتقاله يكتنفها الغموض.

واعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن قلقها لقيام عناصر امنية، بمداهمة القناة واعتقال الصحفي، وتعده انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا.

وطالبت الجمعية الجهات الامنية بتقديم تفسير للحادثة، وإيقاف ملاحقة الصحفيين، و اعتقالهم واحتجازهم لمجرد اداء عملهم الصحفي وكشفهم للحقائق.