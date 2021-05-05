تظاهر المئات من العقود و الاجراء اليومية في محافظة البصرة

المستقلة/- نريمان المالكي / تظاهر المئات من العقود و الاجراء اليوميون في وزارة الكهرباء في محافظة البصرة صباح اليوم الاربعاء ٢٠٢١/٥/٥ امام مديرية توزيع كهرباء البصرة.

و طالبوا الحكومة المركزية و الوزارة بعدة مطالب اهمها تحويل الاجراء اليوميين الى عقود و تجديد العقود التشغيلية و الغاء قرار هيئة الرأي الذي تم فيه تقليل الرواتب من ٤٨٠ الف دينار الى ٣٥٠ الف دينار .

فيما هدد المتظاهرون بالتصعيد اذا لم تنفذ مطالبهم و ذلك بتوقيف محطات توليد الكهرباء في البصرة.

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