الجيش يداهم مسجدًا في الأنبار وبخرج المصلين بالقوة أثناء أداء صلاة الجمعة

الجيش يداهم مسجدًا في الأنبار وبخرج المصلين بالقوة أثناء أداء صلاة الجمعة

المستقلة /- أفاد مصدر مسؤول في محافظة الأنبار غربي العراق، بقيام عدد من أفراد الجيش، بمهاجمة مسجد في قرية البو جبر بناحية الوفاء غربي قضاء الرمادي مركز المحافظة.

وبين المصدر؛ أن دخول قوات الجيش إلى إحدى مساجد الناحية، جاء أثناء أداء صلاة الجمعة، حيث قاموا بإخراج المصلين وضرب عدد منهم، لاعتراضهم على هذا التجاوز على حرمة المسجد.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن القوة التي هاجمت المصلين من الفرقة العاشرة، اللواء 38، الفوج الثالث.

وأبدى العديد من المواطنين امتعاضهم، مطالبين بتقديم تبريرات لهذا الفعل المستهجن، والاعتذار عما ارتكبته هذه القوة بحق السكان وداخل المسجد الذي يعد أرضاً محرمة ولا يجوز حتى إدخال السلاح إليها.

يذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، قد أصدرت يوم الخميس 18 آذار، قرارا يسمح بفتح المساجد وإقامة الصلاة فيها، فيما أصدر محافظ الانبار قرارا بهذا الخصوص، يسمح بفتح كافة المساجد لأداء الصلاة.