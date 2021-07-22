45 ألف إصابة بالفطر الأسود في الهند

المستقلة /- أعلنت نيودلهي أنّ الهند سجّلت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 45 ألف إصابة بداء “الفطر الأسود”، المرض الفطري الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50% ويتفشّى خصوصاً في صفوف أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال نائب وزير الصحة بهاراتي برافين باوار، أمام البرلمان، إنّ أكثر من 4200 شخص لقوا حتفهم بسبب “الفطار العفني”، وهو في العادة مرض نادر لكنّه انتشر في الهند في صفوف أشخاص تعافوا من كورونا.

وهذا المرض الفطري الشديد العدوانية والذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، أجبر الجرّاحين على إزالة عيون وأنف وعظام الفكين لدى بعض المرضى لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ.

ووفقًا للحكومة، فإن ولاية ماهاراشترا (غربي الهند) هي الأكثر تضرّراً بهذا المرض إذ سجّلت 9348 إصابة.

وينتج مرض “الفطار العفني” المعروف باسم الفطر الأسود عن كائنات تُسمّى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.

وهذا الداء الفطري الشديد العدوانية يودي بحياة نصف الذين يصابون به في غضون أيام قليلة، وقد أجبر الجرّاحين على إزالة عيون وأنوف وعظام الفكين لدى بعض المرضى لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ.

والأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء هم مرضى السكري وضعف جهاز المناعة والأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء.

وقبل جائحة كورونا كانت الهند تسجّل 20 إصابة فقط بهذا الداء سنوياً.

ويعزو الخبراء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بهذا الداء إلى الإفراط في استخدام السترويدات لعلاج مرضى كورونا.

وإزاء ارتفاع أعداد المصابين بالفطر الأسود أعلنت الحكومة الهندية في أيار/ مايو أن هذا الداء أصبح وباء.

ووفقاً للأرقام الحكومية، فقد بلغ عدد الإصابات بهذا المرض ذروته في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، قبل أن ينخفض بشكل كبير.

ووفقاً لصحيفة هندوستان تايمز، فقد سجّلت زيادة في الإصابات بهذا الداء بين الأطفال في ولاية راجاستان (شمال).

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