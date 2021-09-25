4300 باص نقل عام تشارك في نقل الزائرين من كربلاء الى مدنهم

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم السبت، عن مشاركة 4300 باص نقل عام ضمن خطة النقل لزيارة الاربعينية في نقل الزائرين الى مدنهم  .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “أكثر من 3500 باص نقل يشارك في نقل الزائرين الى مدنهم ضمن خط محور بغداد كربلاء من الجهة الشمالية “.

وأضاف إن ” ( 800 ) باص نقل ضمن المحورين الشرقي لمحافظة بابل ، والجنوبي لمحافظة النجف الاشرف  يشاركن  أيضا في نقل الزائرين “.

وأوضح إن “إنسيابية ة النقل عالية جدا لحركة مرور الزائرين ، مؤكدا إن “كربلاء لم تقطع الطرق لحد الان ، وهناك حملة كبرى لتوسعة الطرق والساحات  “.

وأشار الى إن “حكومة كربلاء هيئت خمس ساحات كبيرة ، لاصطفاف السيارات  في محاور كربلاء الثلاث ضمن خطة النقل ، بالإضافة الى ساحات وارصفة احتياطية ، وهذا العام ستشهد كربلاء خطة نقل جديدة بأركاب الزوار بسيارات باصات حديثة ، دون الركوب في شاحنات مكشوفة خلال العودة من انتهاء مراسيم الزيارة  “.

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