43٪ زيادة في صادرات مصر الغذائية إلى السودان خلال 9 أشهر

المستقلة/- ارتفعت صادرات مصر الغذائية إلى السودان بنسبة 43٪ خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 57 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وقال تميم الضوي مدير التسويق بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن هناك 10 منتجات غذائية تستحوذ على 88 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع إلى السودان بقيمة 50 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، يأتي على رأسها السكر بقيمة 15 مليون دولار تمثل 26 بالمائة من إجمالي القيمة، تليها الخمائر بقيمة 8 ملايين دولار بنسبة 14 بالمائة ، ثم بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 5 ملايين دولار، ومخاليط عطرية بقيمة 5 ملايين دولار.

وأضاف أن من أهم المنتجات الغذائية المصدرة للسودان أيضا ” لبان، بسكويت، دقيق قمح” بقيمة 4 ملايين دولار لكل منتج، وتبغ وابدال تبغ مصنعه وحلوى جافة بقيمة مليوني دولار لكل منتج، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة مليون دولار.

وذكر الضوي أن أهم 10 واردات من الصناعات الغذائية للسودان والتي لها بديل في هيكل الصادرات المصرية تمثل 90 بالمائة بقيمة 742 مليون دولار من إجمالي واردات غذائية تبلغ 824 مليون دولار.