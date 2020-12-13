الاسايش تعتقل مراسل “روز نيوز” بسبب منشور على السوشيال ميديا

المستقلة.. أقدمت قوة امنية من الاسايش على اعتقال مراسل وكالة “روز نيوز” من مقر عمله في اربيل، واقتادته الى جهة مجهولة.

وقال منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق بكردستان ان اعتقال المراسل “زوسيك جومان” جاء بسبب منشور كتبه على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتقد فيها النهج الذي اتخذته السلطة في كردستان بعد اعتقالها عشرات الناشطين والصحفيين في منطقة ام قصر باربيل اثناء التظاهرات التي عمت اغلب مناطق الإقليم.

وأشار الى ان مكان احتجاز المراسل مجهولا حتى لحظة كتابة هذا البيان.

يذكر ان عملية الاعتقال الغامضة هذه، تأتي بعد احتجاز اربع طواقم صحفية لأسباب غير معروفة خلال اليومين الماضيين.

وأعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن رفضها لهذه “السلوكيات الدكتاتورية” من لدن سلطة الاقليم، و”منهج اسكات الرأي الآخر وقتل حرية الصحافة والتعبير المكفولتين دستوريا، والتكتم على المخالفات والجرائم المرتكبة خلال موجة الاحتجاجات الاخيرة في السليمانية”.

وفي الوقت الذي اشرت الجمعية ازديادا مقلقا لحالات اعتقال، واحتجاز الصحفيين في اقليم كردستان، فإنها طالبت بالإسراع في الكشف عن مكان محتجزاتهم، واطلاق سراحهم.

كما حملت الجمعية الحكومة الاتحادية مسؤولية سلامة جميع الصحفيين المحتجزين في كردستان، كما طالبت رئيس الجمهورية بوصفه الحامي للدستور التدخل لحماية الحقوق المكفولة دستوريا.