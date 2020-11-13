فاتح يلدز يعزي عوائل ضحايا الحادث المروري في تركيا
المستقلة /سرى جياد/عزى السفير التركي في العراق فاتح يلدز عوائل العراقيين الذين توفوا في الحادث المروري الذي وقع قبل يومين في تركيا.
وقال يلدز في تدوينته على منصة تويتر “ أتقدم بالتعازي الى عوائل العراقيين الذين توفوا في الحادث المروري الذي وقع قبل يومين في تركيا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين .”
وتابع بإمكان العراقيين الذين يستوجب سفرهم لزيارة اقاربهم المتضررين من الحادث، مراجعة سفارتنا مباشرة للحصول على الفيزا بشكل اسرع.
واضاف يمكنكم الاتصال بي ايضا من هنا.
أتقدم بالتعازي الى عوائل العراقيين الذين توفوا في الحادث المروري الذي وقع قبل يومين في تركيا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
بإمكان العراقيين الذين يستوجب سفرهم لزيارة اقاربهم المتضررين من الحادث، مراجعة سفارتنا مباشرة للحصول على الفيزا بشكل اسرع.
يمكنكم الاتصال بي ايضا من هنا.
— Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) November 13, 2020
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