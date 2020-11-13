فاتح يلدز يعزي عوائل ضحايا الحادث المروري في تركيا 

المستقلة /سرى جياد/عزى السفير التركي في العراق فاتح يلدز عوائل العراقيين الذين توفوا في الحادث المروري الذي وقع قبل يومين في تركيا.

وقال يلدز في تدوينته على منصة تويتر “‏ أتقدم بالتعازي الى عوائل العراقيين الذين توفوا في الحادث المروري الذي وقع قبل يومين في تركيا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين .”

وتابع ‏بإمكان العراقيين الذين يستوجب سفرهم لزيارة اقاربهم المتضررين من الحادث، مراجعة سفارتنا مباشرة للحصول على الفيزا بشكل اسرع.

واضاف يمكنكم الاتصال بي ايضا من هنا.