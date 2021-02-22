41 مليون دينار مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/أنهى مؤشر البورصة العراقية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على ارتفاع، وارتفع المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 1.25٪ ليصل إلى مستوى 551.2 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار عبر تنفيذ 563 صفقة منفذة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 18 شركة، ارتفع منها 4

12 شركات، وانخفضت 4 شركات، بينما استقرت أسعار

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 97 مليون سهم بقيمة بلغت 41 مليون دينار من خلال تنفيذ 23 صفقة على اسهم 4 شركات.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، مليون سهم بقيمة بلغت 8 مليون دينار من خلال تنفيذ 11 صفقة على اسهم 5 شركات.

الشركات الأكثر ربحية

– المصرف المتحد.

– بغداد العراق للنقل العام.

– مصرف الخليج.

الشركات الأكثر خسارة

-مصرف العطاء الاسلامي.

-فنادق المنصور.

-فنادق بابل.