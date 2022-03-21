400 مليون متعاف من كورونا في العالم

المستقلة /- اعلن موقع وورلدو ميتر ان عددد المتعافين من فيروس كوفيد 19 او “كورونا” عالميا حتى صباح اليوم بلغ حوالي 400 مليون شخص حول العالم

واحتلت الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الاولى في حالات الشفاء فيما تبعتها الهند في اعداد الاشخاص الذين سجل شفاؤهم من الوباء ، أما في المرتبة الثالثة فقد حلت البرازيل

يذكر انه تم تسجيل حالات في فيروس كورونا المستجد لاول مرة في اواخر سنة 2019 ، واختلف العلماء عندئذ في تحديد مصدر هذا الفيروس ، ولاحقا عدلت منظمة الصحة العالمية تصنيف هذا الفيروس الى جائحة بعدما انتشر في كل دول العالم

والحجدير بالذكر ايضا ان كل دول العالم شهدت خسائر بشرية كبيرة بسبب الفيروس حتى تلك ذات القطاع الصحي المتطور ، وشهد العالم ظهور عديد من السلالات المتحورة للفيروس مثل دلتا واوميكرون

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