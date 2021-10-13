400 أسير في سجون الاحتلال يدخلون في إضراب

المستقلة /- يدخل أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تابعين لحركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن معظم أسرى الجهاد الإسلامي، البالغ عددهم نحو 400 سيشاركون في الإضراب؛ رفضا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي “بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم، ومحاولتها مؤخرا استهداف البنية التنظيمية لهم”.

وتتمثل مطالب الأسرى الفلسطينيين في تخفيف القيود التي تتخذ ضدهم، وإعطائهم حقوقهم كاملة، حيث إنهم يحرمون من وجبات الطعام والأغطية، رغم اقتراب فصل الشتاء.

وحاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتقام من الأسرى الفلسطينيين بعد انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن “جلبوع” شديد الحراسة، في 6 أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضح نادي الأسير، أنّ هذه “الخطوة هي جزء من البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية، مؤخرا، والذي ارتكز بشكلٍ أساسي على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة”.

وذكرت “وفا” أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، “شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى الفلسطينيين، واستهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوافر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، إضافة إلى نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق”.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، نحو 4600 أسير وأسيرة، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، وفق “وفا”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

400 أسير في سجون الاحتلال يدخلون في إضراب

اخر الاخبار

نجاة سيدة سقط عليها نيزك

اخر الاخبار

تسجيل اعلى درجة حرارة في العالم بالسعودية

اخر الاخبار

فضيحة حلا الترك بحالة سكر ورقص هستيري مع شاب مجهول

اخر الاخبار

تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

اخر الاخبار

فضيحة الفنانة يسرا تخرج للعلن

اخر الاخبار

خوارزميات فيسبوك تثير الجدل وهذا ما فعله مارك

اخر الاخبار

خوارزميات فيسبوك تثير الجدل وهذا ما فعله مارك

اخر الاخبار

لبنان : سقوط طائرة مدنية صغيرة في البحر و البحث عن ركابها

اخر الاخبار

لا نية أيرانية بالتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان

اخر الاخبار

ماذا قال السيسي للمجتمع الدولي بخصوص سد النهضة ؟

اخر الاخبار

التبادل التجاري لـ الأردن مع العراق وسورية تتنفس الصعداء

اخر الاخبار

الليرة اللبنانية تسقط مجدداً أمام الدولار

اخر الاخبار

بسبب أغنية لفيروز ..معاقبة 4 أعلاميين جزائريين

اخر الاخبار

نوكيا تطور هاتف سيكون احد افضل الاجهزة الذكية التي تعمل مع شبكات 5G

اخر الاخبار

دراسة : الاستحمام بالماء البارد والساخن يوفر فوائد صحية هامة للجسم

اخبار العراق

التعليم تسمح للطلبة المكملين والمؤجلين بالتقديم على استمارة القبول المركزي