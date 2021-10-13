400 أسير في سجون الاحتلال يدخلون في إضراب

المستقلة /- يدخل أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تابعين لحركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن معظم أسرى الجهاد الإسلامي، البالغ عددهم نحو 400 سيشاركون في الإضراب؛ رفضا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي “بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم، ومحاولتها مؤخرا استهداف البنية التنظيمية لهم”.

وتتمثل مطالب الأسرى الفلسطينيين في تخفيف القيود التي تتخذ ضدهم، وإعطائهم حقوقهم كاملة، حيث إنهم يحرمون من وجبات الطعام والأغطية، رغم اقتراب فصل الشتاء.

وحاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتقام من الأسرى الفلسطينيين بعد انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن “جلبوع” شديد الحراسة، في 6 أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضح نادي الأسير، أنّ هذه “الخطوة هي جزء من البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية، مؤخرا، والذي ارتكز بشكلٍ أساسي على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة”.

وذكرت “وفا” أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، “شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى الفلسطينيين، واستهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوافر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، إضافة إلى نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق”.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، نحو 4600 أسير وأسيرة، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، وفق “وفا”.