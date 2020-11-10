4.2٪ تراجع في الناتج المحلي”السعودي” خلال الربع الثالث من 2020

المستقلة/../انخفض الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية بالأسعار الثابتة للمملكة بنسبة 4.2% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019.
قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً سجل نمواً إيجابياً قدره 1.2% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع الثاني من ذات العام.
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بالأسعار الثابتة بنحو 7% خلال الربع الثاني من عام .

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