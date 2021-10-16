4 عادات للنوم تسرع من شيخوخة البشرة

المستقلة /- تعاني العديد من النساء من شيخوخة البشرة على الرغم من اتباع روتين عناية صارم، غير مدركات أن عادات النوم يمكن أن تكون حاسمة في الحفاظ على جمال وشباب البشرة.

وفيما يلي مجموعة من عادات النوم التي تسرع من شيخوخة البشرة:

إهمال تنظيف الوسائد

بينما قد تعتقدين أن وسادتك نظيفة، فإن الحقيقة هي أن البكتيريا من العرق وبقايا المكياج وخلايا الجلد الميتة ومنتجات الشعر وكريم البشرة تتسرب إلى وسادتك كل ليلة.

استخدام وسائد القطن

على الرغم من أنها قد تكون أغلى سعراً، إلا أن وسائد الحرير توفر سطحًا أملسًا، مما يعني تقليل شد الجلد أثناء تقلبنا على الوسادة مع فرصة أقل لظهور التجاعيد. ولا يمتص الحرير الزيوت الطبيعية من بشرتك، فهو يسمح للبشرة بالاحتفاظ برطوبتها؛ علاوة على ذلك، يحتوي الحرير على أحماض أمينية تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين.

الحرمان من النوم

أثناء نومنا، تتجدد خلايانا لإصلاح الضرر والحفاظ على بشرتنا صحية ومتوهجة. واذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم فلن يتمكن جسمك من إصلاح نفسه بشكل صحيح. في المقابل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء إنتاج الكولاجين، مما يجعل البشرة تبدو أرق وأضعف.

إهمال تدليك الوجه

أحد الأسباب التي تؤدي لظهور التجاعيد هو ضعف الدورة الدموية، واقترح الخبراء إضافة تدليك الوجه لمدة دقيقتين إلى روتين العناية بالبشرة ليلاً باستخدام مرطب أو زيت للوجه وذلك بحركات دائرية صغيرة