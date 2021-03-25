4 أندية تحجز أماكنها في ربع نهائي كأس العراق

4 أندية تحجز أماكنها في ربع نهائي كأس العراق

المستقلة/- تأهلت 4 أندية إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق، بعد فوزها في دور الـ16 اليوم الخميس.

وتأهل إلى ربع النهائي كل من الشرطة والحدود ونغط البصرة والميناء.

وتأهل نفط البصرة على حساب القاسم بعد فوزه بهدف نظيف سجله المحترف الليبي مهند المبروك بالدقيقة 87.

فيما تغلب الحدود على النفط بركلات الترجيح، وتخطى الشرطة عقبة أمانة بغداد بنفس الطريقة.

وحصد الميناء بطاقة التأهل بعد انسحاب منافسه نوروز، ليتم اعتباره فائزا 3-0 طبقا للوائح.