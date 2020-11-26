4 أسباب تدفع الليرة التركية إلى الهبوط أمام الدولار

المستقلة/أمل نبيل/ عاودت الليرة التركية رحلة الهبوط مجددا أمام الدولار، بعد انتعاشة مؤقتة شهدتها العملة التركية في أعقاب قيام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة الى 15٪ .

وسجلت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس، سعر صرف 793 ليرة مقابل مائة دولار.

وتتداول الليرة التركية حاليا بأقل من 26٪ من قيمتها في عام2019.

كانت تركيا قد اتخذت خطوة جوهرية في إعادة بناء ثقة المستثمرين الأسبوع الماضي برفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بشكل حاد.

ورفع البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة475 نقطة أساس إلى 15٪ من 10.25٪

أسباب هبوط الليرة التركية:

اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا

تأثرت العملة التركية، بالاجراءات التي اتخذتها البلاد مؤخرا لكبح جماح انتشار فيروس كورونا.

وبدأت تركيا هذا الأسبوع فرض حظر تجول جزئي في عطلة نهاية الأسبوع من الثامنة مساء وحتى العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في تركيا الى28351 ألف شخص .

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تركيا ستدرس إجراءات جديدة في الأسابيع المقبلة، قد تشمل فرض قيود على المسافرين القادمين من دول معينة.

تراجع حركة السياحة

انخفض عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد بنسبة 59.4 ٪ على أساس سنوي في أكتوبر ليبلغ 1.74 مليون، إذ تستمر معاناة الاقتصاد للتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض فيأول عشرة أشهر من العام 72.5 ٪ إلى 11.2 مليون.

الإقبال على الذهب

استغل المستثمرون المحليون الارتفاع القوي الأخير الذي حققته الليرة التركية عقب رفع أسعار الفائدة لبناء مراكزهم في الفوركس والذهب ، ومع بدء القيود الجديدة لفيروس كورونا في التأثير على الاقتصاد.

بالاضافة الى اتجاه المستثمرين لبيع العملة التركية لجني الأرباح.

وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن صافي تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أسواق الأسهم والسندات بلغ حوالي 910 مليون دولار في الأسبوع من 9 إلى 13 نوفمبر ، وهو أكبر تدفق أسبوعي للداخل منذ أغسطس 2017.

ومع ذلك ، لا تزال التدفقات الخارجية الإجمالية هذا العام تصل إلى 12.7 مليار دولار.

سياسات أردوغان

يتشكك المستثمرين في التزام أردوغان بتعهدات قطعها في وقت سابق هذا الشهر بانتهاج نهج اقتصادي أقرب إلى آليات السوق وتنفيذ إصلاحات قضائية.

وقال الرئيس التركي الأسبوع الماضي إن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 475 نقطة أساس علاج مر يهدف لخفض التضخم، القابع عند نحو 12 بالمئة في معظم فترات العام.