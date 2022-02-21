4 أبراج أنانية أكثر من غيرها.. تعرف عليها

المستقلة /- كشف تقرير جديد عن الأشخاص الأكثر أنانية من غيرهم على حسب البرج الفلكي، وهو ما يتطلب أخذ بعض الاحتياطات عند التعامل معهم.

فيما يلي بعض علامات الأبراج الأكثر أنانية من غيرها، وفقًا لعلم التنجيم.

1- برج الحمل

يصبح برج الحمل أنانيًا عندما يتعلق الأمر بحياته المهنية، كل ما يهتمون به هو نجاحهم وتقييماتهم، لن يمانعوا في خداع شخص ما في العمل وجعله يعاني من الخسارة، يمكن أن يصبحوا أشرارًا وقد يفسدون مهام الآخرين حتى تظهر مهامهم في أفضل حالاتها.

2- برج السرطان

السرطان تمامًا مثل برج الحمل، هو الأكثر أنانية عندما يتعلق الأمر بحياتهم المهنية، ولن يترددوا في النميمة أو الغيبة على الآخرين، طالما أنها تخدم غرضهم.

3- برج الثور

يصبح الثور أنانيًا عندما يتعلق الأمر بحياتهم الشخصية، للحفاظ على الاشخاص المحيطين بهم، سيفعلون أي شيء وكل شيء، غالبًا ما ينكرون سلوكهم الأناني ويستمرون في فعل ذلك، لذلك إذا كنت مع برج الثور ، فقد ترغب في البقاء في حالة تأهب وعدم الوقوع في أفعالهم الأنانية حتى لو كانت متخفية في صورة الرعاية والحب.

4- برج الجدي

الناس في هذا البرج أكثر أنانية من غيرهم، يحتفظون برغباتهم ورغباتهم قبل كل شيء، بالنسبة لهم كل شيء يتعلق بهم ومن أجلهم، أي شيء لا يفيدهم لن يذهب، قد يتأثر ولائهم أيضًا إذا كان الأمر يتعلق بتحقيق رغباتهم.

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