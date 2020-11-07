38 مليار دولار خسائر شركات الطيران في المنطقة العربية خلال 9 أشهر

المستقلة/أمل نبيل/ – انخفض عدد رحلات النقل الجوي للركاب في المنطقة العربیة بأكثر من النصف بسبب فیروس كورونا، وذلك في الأشھر الستة الأولى من ھذا العام مقارنة بالفترة ذاتھا من العام الماضي.

جاء ذلك في دراسة جدیدة أصدرتھا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا (اسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (اونكتاد)، الیوم السبت حول اثار فیروس (كورونا) على قطاع النقل في المنطقة، حسبما نقلتها وكالة أنباء الكويت “كونا”.

وتوقعت الدراسة انخفاض العدد الإجمالي لركاب الرحلات الجویة من المنطقة العربیة وإلیھا وداخلھا في العام الحالي لیصل الى حوالي 154 ملیون مسافر اي الى مستویات العام 2009.

وقدرت إجمالي خسائر إیرادات شركات الطیران في المنطقة في العام الجاري بنحو 38 ملیار دولار متوقعة عدم عودة السفر الجوي الدولي إلى مستویات ما قبل الفیروس قبل العام 2023.