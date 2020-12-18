34 ألف شخصا هاجروا العراق خلال 2020

TO GO WITH AFP STORY BY SERENE ASSIR Iraqi refugees Ahmad (R) ,27, Alia ,26, and their four months old baby Adam walk on a railway line at the Serbian - Hungarian border on September 1, 2015. When an Iraqi refugee couple who survived a hellish journey through the Balkans crossed the border into Germany with their baby, they celebrated that their dream of a "beautiful life" far from bombs seemed finally within reach. On the plush train from Vienna that refugees, businessmen and tourists shared, Ahmad and Alia from Baghdad laughed as they looked back on their nightmarish week-long odyssey from Turkey to Greece, then Macedonia, Serbia, Hungary and Austria. All their difficulties, they hoped, were behind them now, the LCD route map on the evening train showing they were inside Germany and out of danger.AFP PHOTO / ARIS MESSINIS
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المستقلة /- قالت مؤسسة “القمة” لشؤون اللاجئين العراقيين، إن قرابة 34 ألف شخصا هاجروا البلاد قاصدين دولا أخرى من العالم خلال أول شهرين وآخر ثلاثة أشهر من العام 2020 الذي شارف على الانتهاء.

وذكر مدير المؤسسة “آري جلال” في مؤتمر صحفي عُقد في مقر المؤسسة بمدينة السليمانية، أنه بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالعراق وإقليم كوردستان منذ العام 2015 – 2020 وصلت أعداد الذين هاجروا إلى أوروبا بعمر أكثر من 18 عاما إلى 596,273 ألف شخص ولقي 251 شخصا من بينهم حتفهم، وأن عدد الأشخاص الذين ما يزال مصيرهم مجهولا وصل إلى 173 شخصا.

وأضاف أنه خلال فترة الأشهر الخمسة (كانون الثاني، شباط، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول) من عام 2020 وبسبب أزمة كورونا وتوقف رحلات الطيران وصل عدد الذي هاجروا إلى 34 ألف شخص وعدد الذين لقوا حتفهم 18 شخصا وعدد الذين لم يعرف مصيرهم 17 شخصا وهي أرقام تدل على زيادة الهجرة قياسا بالأعوام السابقة.

وانخفضت نسبة الهجرة في العراق مع تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية، وفرض قيود العزل الصحي، وحظر السفر والتنقل بين الدول خلال الأشهر التي ارتفع بها معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم.

ومؤسسة “القمة” هي منظمة غير حكومية مقرها في محافظة السليمانية تهتم بشؤون اللاجئين والنازحين في العراق وإقليم كوردستان.

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