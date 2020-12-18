34 ألف شخصا هاجروا العراق خلال 2020

المستقلة /- قالت مؤسسة “القمة” لشؤون اللاجئين العراقيين، إن قرابة 34 ألف شخصا هاجروا البلاد قاصدين دولا أخرى من العالم خلال أول شهرين وآخر ثلاثة أشهر من العام 2020 الذي شارف على الانتهاء.

وذكر مدير المؤسسة “آري جلال” في مؤتمر صحفي عُقد في مقر المؤسسة بمدينة السليمانية، أنه بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالعراق وإقليم كوردستان منذ العام 2015 – 2020 وصلت أعداد الذين هاجروا إلى أوروبا بعمر أكثر من 18 عاما إلى 596,273 ألف شخص ولقي 251 شخصا من بينهم حتفهم، وأن عدد الأشخاص الذين ما يزال مصيرهم مجهولا وصل إلى 173 شخصا.

وأضاف أنه خلال فترة الأشهر الخمسة (كانون الثاني، شباط، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول) من عام 2020 وبسبب أزمة كورونا وتوقف رحلات الطيران وصل عدد الذي هاجروا إلى 34 ألف شخص وعدد الذين لقوا حتفهم 18 شخصا وعدد الذين لم يعرف مصيرهم 17 شخصا وهي أرقام تدل على زيادة الهجرة قياسا بالأعوام السابقة.

وانخفضت نسبة الهجرة في العراق مع تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية، وفرض قيود العزل الصحي، وحظر السفر والتنقل بين الدول خلال الأشهر التي ارتفع بها معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم.

ومؤسسة “القمة” هي منظمة غير حكومية مقرها في محافظة السليمانية تهتم بشؤون اللاجئين والنازحين في العراق وإقليم كوردستان.