31.5 مليار دولار إجمالي استثمارات الأسواق الناشئة في الأسهم

المستقلة/-قال بنك أوف أميركا، إن الأسبوع الماضي شهد ثالث أكبر دخول للتدفقات إلى أسهم الأسواق الناشئة على الإطلاق، وثاني أكبر تدفقات إلى أسهم القيمة، استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر جلوبال.

وأظهرت بيانات من بنك أوف أميركا جلوبال ريسيرش، أن المستثمرين تدافعوا لشراء الأسهم، بينما سحبوا المال من الذهب والسندات في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس.
ويكشف تقرير التدفقات الأسبوعية لبنك أوف أميركا، أن المستثمرين وضعوا 31.5 مليار دولار في الأسهم، بينما سحبوا 1.8 مليار دولار من الذهب و15.4 مليار دولار من السندات.

وارتفعت عوائد السندات بقوة الأسبوع الماضي بفعل مخاوف حيال التضخم، بينما بيعت أسهم التكنولوجيا المرتفعة، إذ تحول المستثمرون إلى أسهم القيمة الأقل ثمنا.

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