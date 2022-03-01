300 % نسبة زيادة زوار البترا لشهري كانون الثاني وشباط

المستقلة /- أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الثلاثاء إحصائية زوار مدينة البترا الأثرية لشهر شباط الماضي، والتي سجلت ارتفاعاً في أعداد الزوار من الأجانب والأردنيين والعرب.

وسجلت الإحصائية الصادرة عن السلطة 21 ألفا و557 زائرا من كافة الجنسيات منهم 14 ألفا و898 زائرا أجنبيا و1836 زائرا عربيا و4652 من الأردنيين، وبالمقارنة مع شهر كانون الثاني من العام الماضي فقد بلغ عدد زوار مدينة البترا 5597 زائرا من كافة الجنسيات فقط لتبلغ نسبة الزيادة 285%.

وبلغت نسبة الزيادة في أعداد الزوار لأول شهرين من العام الحالي 300% بالمقارنة مع أول شهرين من العام الماضي 2021، حيث بلغت أرقام الزوار لبداية عام 2022 حوالي 36 ألفا و423 زائر امن كافة الجنسيات، بينما كان العدد في عام 2021 حوالي 9 آلاف و114 زائرا.

رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات قال إن هناك مؤشرات ايجابية لبدء التعافي متوقعاً المزيد من التعافي والزيادة في الاعداد مع بدء تطبيق التعليمات الحكومية وتخفيف القيود والتي يبدأ تطبيقها اليوم.

وأضاف الفرجات أن السلطة تسعى لتنويع المنتجات السياحية في مدينة البترا من خلال مشاريع وخدمات مختلفة، حيث وقعت السلطة مؤخراً إتفاقية لتوفير خدمة التاكسي الطائر في البترا، بالإضافة إلى تشغيل القرية التراثية كما أنها تستهدف رفع الغرف الفندقية في البترا من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال، والتوسع في الترويج للموقع الأثري بالتعاون مع الجهات المختلفة.

جدير بالذكر أن الحركة السياحية تساهم بزيادة النشاط التجاري للمواطنين في مدينة البترا والتي كانت قد عانت كثيراً خلال العامين الماضيين من تداعيات جائحة كورونا.