30 الف عنصر أمني لتأمين زيارة الاربعينية في كربلاء

30 الف عنصر أمني لتأمين زيارة الاربعينية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي ، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة 30 الف عنصر أمني بمختلف الصنوف من الجيش والشرطة وطيران الجيش والاستخبارات وفرقة قوات خاصة والحشد في تأمين حماية الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام .

وذكر الهاشمي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “كل الطرق والسيطرات والجسور مفتوحة وصولا الى العتبات المقدسة “.

وقال إن “قيادة العمليات وضعت خطة لنقل الزائرين واشتراك جميع الوزارات الامنية والخدمية لنقل الزوار بانسيابية عالية دون أزد حامات “.