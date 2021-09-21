30 الف عنصر أمني لتأمين زيارة الاربعينية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي ، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة 30 الف عنصر أمني بمختلف الصنوف من الجيش والشرطة وطيران الجيش والاستخبارات وفرقة قوات خاصة والحشد  في تأمين حماية الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام .

وذكر  الهاشمي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “كل الطرق والسيطرات والجسور مفتوحة وصولا الى العتبات المقدسة “.

وقال إن “قيادة العمليات وضعت خطة لنقل الزائرين واشتراك جميع الوزارات الامنية والخدمية لنقل الزوار بانسيابية عالية دون أزد حامات “.

 

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