3 فرص لتأهل غانا لدور الـ16 قبل مواجهة أوروجواي

المستقلة/- يشهد ملعب الجنوب مواجهة منتظرة بين منتخبى غانا وأوروجواى فى الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة فى كأس العالم 2022 بقطر.

ويسعى المنتخب الغاني لتحقيق الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر، بغض النظر عن مواجهة البرتغال وكوريا الجنوبية التى ستقام في نفس التوقيت، خاصةً بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية.

ويمتلك منتخب البلاك ستارز 3 فرص لحسم التأهل لدور الـ 16 نستعرضها فى السطور التالية:

ـ الفوز على أوروجواي يعنى التأهل مباشرة برصيد 6 نقاط دون انتظار نتائج الآخرين.

2ـ التعادل مع أوروجواي وفوز البرتغال على كوريا الجنوبية.

3ـ التعادل مع أوروجواي بشرط ألا تفوز كوريا الجنوبية على البرتغال بفارق هدف واحد، وتتفوق كوريا الجنوبية على غانا بعدد الأهداف.

وتحتل البرتغال صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، يليها منتخب غانا برصيد 3 نقاط، بعد الهزيمة أمام البرتغال في الجولة الأولى والفوز على كوريا الجنوبية في الجولة الثانية، ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وأوروجواي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وتأهل 14 منتخباً حتى الآن إلى دور الـ 14، وهم، هولندا، السنغال، إنجلترا، أمريكا، الأرجنتين، بولندا، المغرب، كرواتيا، اليابان، إسبانيا، فرنسا، أستراليا، البرتغال، والبرازيل.