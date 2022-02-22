3 عادات صباحية يجب التخلي عنها فورا

المستقلة /- حذرت دراسة جديدة من بعض العادات الصباحية التي تضر بالصحة وتفقد الطاقة من الجسم.

عادات صباحية ضارة

1- استخدام الهاتف المحمول

أول عادة يفعلها الأشخاص في الصباح هو استخدام الهاتف المحمول عند الأستيقاظ من النوم، وهذه هي العادة الأكثر سمية التي تؤثر على أعيننا كما أنه يجعلنا أقل إنتاجية خلال اليوم، لذا بدلاً من ذلك استيقظ، واحصل على بعض الماء الدافئ، واغسل وجهك، واقف أو اجلس في الشرفة أو بالقرب من النافذة واستنشق بعض الهواء النقي.

2- عدم تناول وجبة الإفطار

كثير من الأشخاص لديهم هذه العادة السيئة المتمثلة في المشي في البداية متأخرًا ثم تناول القهوة أو الشاي دون تناول أي شيء على الإفطار، من المهم تناول وجبة فطور صحية لبدء يومك من خلال تناول بيضة أو دقيق الشوفان، وبعض الفواكه الطازجة.

3- عدم الاستحمام

السبب الذي يجعل الأشخاص يستحمون في الصباح قبل أن يبدأوا يومهم هو أنه يجعلهم يشعرون بالانتعاش ويعطي دفعة لليوم، حيث فعل الاستحمام يجعل إفراز أجسامنا هرمونات جيدة ويجهزنا بطاقة عالية الأداء.