3 أكلات تسبب الشعور بالسعادة.. تعرف عليها

المستقلة /- أكد الباحثون أن ما نتناوله يلعب دور عظيم على عواطفنا، وقد أثبت العلم أن ما نضعه في أفواهنا يؤثر على ما يخرج من رؤوسنا.

يربط “محور الأمعاء والدماغ” ، كما أوضح اختصاصي التغذية ويسلي ديلبريدج ، نظامنا الهضمي بما نشعر به.

كما راجع باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس 160 دراسة حول كيفية تأثير الطعام على الدماغ وقرروا أن اتباع نظام غذائي متوازن ، إلى جانب التمارين الرياضية ، يمكن أن يتغلب على الاضطرابات النفسية.

1- السلمون

السلمون مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي ثبت أنها تحسن مزاجنا، وأوميغا 3 تلعب دورًا حيويًا في تصنيع خلايا أجسامنا وتجعل شعرنا وبشرتنا لامعة ، بل وتعطي مظهر السعادة.

2- الفطر

يعزز فيتامين د الحالة المزاجية وله خصائص مضادة للاكتئاب، عادة نحصل على فيتامين د من الشمس، لكنها توجد أيضًا في الفطر والحليب ولحم البقر وكبد الدجاج والأسماك الدهنية ، كما تشير مارجوري نولان كوهن ، أخصائية تغذية مسجلة ومؤسسة MNC Nutrition ومقرها فيلادلفيا.

يتمثل الدور الرئيسي لفيتامين د في تحويل وتنظيم تحويل التربتوفان إلى سيروتونين ، والتي يمكن أن تمنع الاكتئاب والقلق.

3- الشوكولاتة الداكنة

تتمتع الشوكولاتة الداكنة بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تخفيف التوتر العاطفي ، وفقًا لتجربة الجمعية الكيميائية الأمريكية لعام 2009.

قالت أخصائية التغذية المسجلة سونيا أنجيلون ، إن الشوكولاتة الداكنة تعزز الحالة المزاجية لأنها ترفع مستويات الإندورفين، ينصح أنجلون باختيار الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70٪ كاكاو على الأقل.