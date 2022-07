27 شخصا في وقت واحد.. توك توك يحطم الرقم القياسي للركاب

المستقلة / تفاجئ شرطي مرور هندي بوجود “توك توك” مسرع لم يلتزم بإشارة المرور، حاول إيقافه لكن السائق لم يتوقف مما دفعه لتتبعه حتى أقرب نقطة، ظنا من الضابط أن المشكلة الوحيدة بالتوكتوك هي السرعة الزائدة لكن تفاجئ بوجود أشخاص يزيدون عن 20 شخصا.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إنديا” تفاجئ الضابط بوجود أشخاص بعدد لم يتوقعه في التوكتوك، ببلدة هندية صغيرة، وتم تصويره وهو يأمر سائق التوك توك بالتوقف ونزول الركاب.

وانتشر مقطع فيديو يظهر 27 شخصًا ، بينهم أطفال ومسنون ، ينزلون من التوك توك في بلدة “فاتحبور” على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُظهر شرطيًا يعد كل راكب عند الخروج من التوك توك الذي عادة ما يستقل 3أشخاص فقط ولكن يتم تعديله ليستوعب ما يصل إلى ستة ركاب.

تم الإبلاغ عن الحادث الذي يتعلق بالمركبة المزدحمة من فاتحبور ، وهي بلدة تقع في ولاية أوتار براديش الأكثر سكانًا في الهند.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، عندما حاولت الشرطة إيقاف المركبة ذات السرعة الكبيرة ، حاول السائق الابتعاد. ثم طاردته الشرطة وأجبرته على التوقف.

وقال راجيش كومار ، مدير شرطة فاتحبور، إن رجل الشرطة صُدم لرؤية أكثر من عشرين راكبا في الداخل، وتم احتجازها لانتهاك حدود السرعة والحمولة الزائدة.

وسرعان ما تصدر هذا الفيديو مواقع التواصل الإجتماعي، مع تعليقات ساخرة من الحادث الذي وصفه البعض برقما قياسيا لحمولة توك توك.

In UP's Fatehpur, an auto rickshaw ferrying 27 commuters was stopped by the local police during a check. The auto was later seized. pic.twitter.com/hez49t9eJS

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 11, 2022