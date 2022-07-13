27 شخصا في وقت واحد.. توك توك يحطم الرقم القياسي للركاب

المستقلة / تفاجئ شرطي مرور هندي بوجود “توك توك” مسرع لم يلتزم بإشارة المرور، حاول إيقافه لكن السائق لم يتوقف مما دفعه لتتبعه حتى أقرب نقطة، ظنا من الضابط أن المشكلة الوحيدة بالتوكتوك هي السرعة الزائدة لكن تفاجئ بوجود أشخاص يزيدون عن 20 شخصا.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إنديا” تفاجئ الضابط بوجود أشخاص بعدد لم يتوقعه في التوكتوك، ببلدة هندية صغيرة، وتم تصويره وهو يأمر سائق التوك توك بالتوقف ونزول الركاب.

وانتشر مقطع فيديو يظهر 27 شخصًا ، بينهم أطفال ومسنون ، ينزلون من التوك توك في بلدة “فاتحبور” على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُظهر شرطيًا يعد كل راكب عند الخروج من التوك توك الذي عادة ما يستقل 3أشخاص فقط ولكن يتم تعديله ليستوعب ما يصل إلى ستة ركاب.

تم الإبلاغ عن الحادث الذي يتعلق بالمركبة المزدحمة من فاتحبور ، وهي بلدة تقع في ولاية أوتار براديش الأكثر سكانًا في الهند.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، عندما حاولت الشرطة إيقاف المركبة ذات السرعة الكبيرة ، حاول السائق الابتعاد. ثم طاردته الشرطة وأجبرته على التوقف.

وقال راجيش كومار ، مدير شرطة فاتحبور، إن رجل الشرطة صُدم لرؤية أكثر من عشرين راكبا في الداخل، وتم احتجازها لانتهاك حدود السرعة والحمولة الزائدة.

وسرعان ما تصدر هذا الفيديو مواقع التواصل الإجتماعي، مع تعليقات ساخرة من الحادث الذي وصفه البعض برقما قياسيا لحمولة توك توك.

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

تامر حسني يوضح حقيقة إيرادات فيلم بحبك

رئيسي

حق قانوني للموظفين.. أول دولة في طريقها لتقنين العمل من المنزل

اخر الاخبار

البحرين تفجع بوفاة احدى اهم فناناتها

اخر الاخبار

لحظات مرعبة.. اشتعال النيران في طائرة أثناء هبوطها بولاية جورجيا الأمريكية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الاحداث تتسارع .. فرار “الرئيس السريلانكي” على متن طائرة عسكرية

اخر الاخبار

بعد زيارة بايدن .. البيت الأبيض يوضح حول مقتل خاشقجي وأبو عاقلة

اخر الاخبار

البحرين تفجع بوفاة احدى اهم فناناتها

اخر الاخبار

27 شخصا في وقت واحد.. توك توك يحطم الرقم القياسي للركاب

اخر الاخبار

لحظات مرعبة.. اشتعال النيران في طائرة أثناء هبوطها بولاية جورجيا الأمريكية

اخر الاخبار

سيتروين تفاجئ محبي مركباتها وتكشف عن سيارة “C4” الجديدة

اخر الاخبار

اخصائي : إمكانية الحفاظ على الحمل حتى في حالة إصابة الأم بالسرطان

اخر الاخبار

اخصائي : إمكانية الحفاظ على الحمل حتى في حالة إصابة الأم بالسرطان

اخر الاخبار

شركة نوكيا تكشف عن مواصفات حاسبها اللوحي

اخر الاخبار

فوكس نيوز : زيارة بايدن إلى السعودية ستكون “إحراجا كبيرا” له

اخر الاخبار

أوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق

اخر الاخبار

رقعة المشاكسة على دشداشة وبجامة (البازة)

اخبار العراق

السيناريست والكاتب محمد حنش يحضر لأعمال عراقية وعربية لموسم رمضان ٢٠٢٣

اخر الاخبار

المؤتمر الدولي للمرأة المعاصرة في المغرب يبدء باستقبال الملخصات البحثية

اخبار العراق

برنامح الامم المتحدة يقيم جلسة في ميسان عن مواجهة تحديات المناخ

اخر الاخبار

انتشار مصاحف تحمل “الوان المثلية” بدولة عربية

اخر الاخبار

مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي بسوريا بضربة أميركية