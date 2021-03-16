25% تراجع في معدلات الفقر في العراق

المستقلة/-أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدَّلات الفقر في البلاد الى 25%، في النصف الثاني من العام الماضي 2020، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال المتحدِّث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنَّ “المؤشرات المتوفِّرة حول معدَّلات الفقر في البلاد وفق آخر دراسة، بالتعاون مع البنك الدولي في النصف الثاني من العام 2020، بلغت 24.8% أي نحو 25%”، وقدّر عدد الفقراء في العراق بأقل من 10 ملايين شخص.

وبحسب المتحدِّث باسم وزارة التخطيط، تسبَّبت المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام الماضي في ارتفاع نسبة الفقر الى 31.7% أي نحو 32%، إلّا أنَّها عادت الى الانخفاض بفضل الإجراءات المتخذة، والمتمثِّلة برفع حظر التجوال، وعودة العمل، والأنشطة لوضعها الطبيعي التي أدَّت الى انحسار نسبة الفقر الى 25%.

وعانى اقتصاد العراق منذ انهيار أسعار النفط العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ تكافح البلاد لتغطية تكاليفها، ومنع تفاقم المصاعب على نطاق واسع، ومن المنتظر أن تستفيد من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام الجاري بنحو 33% ليتداول أعلى 68 دولاراً للبرميل.