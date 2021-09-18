200 ألف من شخص يغادرون بريطانيا.. ما السبب؟

200 ألف من شخص يغادرون بريطانيا.. ما السبب؟

المستقلة /- غادر أكثر من 200 ألف من مواطني الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة، العام الماضي، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الجمعة، إن 5ر3 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، يعيشون في بريطانيا، مقارنة بـ7ر3 مليون في عام 2019، مشيراً المكتب إلى أن عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، بلغ 6ر2 مليون شخص.

ويرى محللون بأن مغادرة هؤلاء قد تفسر السبب وراء نقص العمالة في بريطانيا وارتفاع الأسعار وتهديد التعافي من الركود الاقتصادي بسبب الجائحة.