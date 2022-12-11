20 مليون دولار.. انخفاض حاد بمبيعات البنك المركزي من الدولار

المستقلة/- انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من الدولار، يوم الاحد، لتصل الى 20 مليون دولار في مزاد اليوم بمشاركة 32 مصرفا.

وكان “البنك المركزي قد باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 122 مليونا و 403 الفا و 967 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 101 مليون و453 الفا و 967 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 20 مليونا و950 دولارا.

ان 20 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 113 شركة وساطة مالية.

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