20 فتاة يشاركن بمسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا

المستقلة/- تشهد الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 23 يوليو/ تمّوز الحفل السنوي الذي يقام بولاية أريزونا لتتويج ملكة جمال العرب لعام 2022.

وفي مؤتمر صحفي أقيم بمقر المنظمة العربية الأمريكية بالولايات المتحدة وحضره عدد كبير من مختلف وسائل الإعلام العالمية ، أعلن المنتج والمخرج العالمي أشرف الجمل عن أسماء المتسابقات الـ 20 الاتي تأهلن لنهائيات هذا العام بعد تصفيات من بين 183 متسابقة وهن:

من المغرب شيماء ريحنون، ومروة لحلو، و أميمة عفراني، و ناديا إنترنة، و ابتسام بني اخلف، وسارة اواكرم. ومن لبنان جنيفر قصير، و رنا صبح، و ماريا باسيل، وأمتياز يوسف، و ملك كرم، وفاطمة المنصوري. ومن الأردن اليسا عرنكي، و ديانا معايعه، و لوريس نجمة. و تمثل فلسطين جوانا رشيد، ومصر ميراج حمدي، و سوريا سارة حنا، والصومال زينة علي وأخيراً السعودية وتمثلها رغد عاشور.

وسوف يقوم بتقديم حفل هذا العام الفنان العراقي بشار القيسي وتشاركة المذيعة البنانية الحسناء ليال سرياني.

يشارك بلجنة التحكيم لهذا العام السيدة أماني الشرقاوي نائب رئيس المنظمة العربية الأمريكية، والمحامي الأمريكي لاري لازاروز، والمنتج المصري محمد حامد، و الممثل سيد بدريه، والفنان والمنتج الفلبيني جيين فلوريس، ومصممة الأزياء الأمريكية لوري، وخبيرة التجميل المكسيكية روزا كرديناز.

وقال أشرف الجمل ، أن ھناك صورة نمطیة عن العرب في العالم تحط من قدرنا فمن خلال المسابقة أردت أن أبین أن ھذه الصورة النمطیة غیر صحیحة فنحن جالیة تعمل بكد وأجتهاد كباقي اطیاف المجتمع في أمريكا وقال “أردت أن أبین أيضا ان الفتیات العربیات يفتخرن بأنفسهن و بأصولهن الشرقیة”.

يذكر أن المنظمة العربية الأمريكية ومقرها ولاية أريزونا بالولايات المتحدة تقوم بتنظيم مسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا كل عام لإختيار سفيرة لتمثيل المرأة العربية ونشر الثقافة العربية عالمياً ، وتتركز مجهوداتها في خدمة المرأة والأطفال واللاجئين حول العالم.