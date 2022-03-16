2.7 مليون طفل زاروا إكسبو دبي منذ افتتاحه

المستقلة /- وصل عدد الأطفال الذين زاروا معرض «إكسبو 2020 دبي»، منذ افتتاحه إلى 2.7 مليون طفل، من إجمالي 19.009.065 زيارة، منها 1.6 مليون زيارة في غضون أسبوع واحد، فيما تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية 180 مليون زيارة مدفوعة بالفعاليات الترفيهية المختلفة المتاحة عبر البث الحي (Live@Expo) والتغطية الشاملة لبرنامج الإنسان وكوكب الأرض.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألقت كيارا كور، وهي أصغر متحدثة معتمدة من منصة «تيديكس» في العالم، محاضرة في لقاء للكبار أقيم في جناح المكسيك حول «تغيير صغير، فرق كبير»، فيما صمم طلبة من زوّار جناح دبي العطاء «مدرسة الأحلام» الخاصة بهم؛ وذلك في تحدٍ يقضي بمساعدة منطقة وهمية ضربها زلزال مدمر.

في الخامس من مارس/ آذار، التقت مجموعة من المبتكِرين الصغار من الطلبة ومعلّميهم في مركز دبي للمعارض للمشاركة في النسخة الرابعة من مسابقة الإمارات للعالم الشاب، التي تشكل جزءاً من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ وذلك من أجل استعراض ابتكاراتهم لصنع مستقبل أفضل.

أما برنامج إكسبو 2020 دبي، للمدارس فيتيح أربع رحلات غامرة، تتيح للطلبة فرصة خوض جولات تعليمية في أنحاء مناطق الموضوعات النابضة الثلاث التي يضمها موقع الحدث الدولي (أي الفرص، والتنقل، والاستدامة)، وكذلك في أجنحة توفر تجارب تتماشى مع مختلف المناهج التعليمية في دولة الإمارات. ويرحب إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة تنمية المجتمع، يوم الجمعة الموافق 18 مارس، احتفالاً ب «حق الليلة»، وسيوزع إكسبو 2020 دبي، احتفالاً بالمناسبة 200 ألف كيس هدايا للأطفال تحتوي على المكسّرات والحلويات. كما يستضيف موكب الهجن، الذي يضم 50 جملاً.

أما بالنسبة إلى الفعاليات البارزة الأخرى في الموقع، فقد شهدت التشكيلة الاستثنائية من النجوم الأسبوع الماضي حضوراً مميزاً لنجم الغناء الإماراتي حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي وأحد المشاركين في الأغنية الرسمية للحدث الدولي «هذا وقتنا»؛ حيث غنّى بصوته الفريد باقة من أروع الأغاني التي تفاعل معها الجمهور في ساحة الوصل.

واحتفل إكسبو 2020 دبي باليوم الدولي للمرأة في الثامن من مارس تحت شعار «كسر التحيّز» من خلال فعالية متكاملة جمعت نخبة من أبرز المتحدثين، من بينهم عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التي تفضلت بافتتاح الفعالية؛ وأنيتا بهاتيا، الأمينة العامة المساعدة ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونجم هوليوود رامي مالك، الذي دعا الرجال إلى استدراك أخطاء الماضي والقيام بما يلزم لتمكين المرأة في المستقبل.

وفي 14 مارس، أُتيحت للجمهور فرصة مميزة للتفاعل مع بطل سباقات فورمولا 1 لويس هاميلتون، من خلال مقابلة في ساحة الوصل تطرّقت إلى حياة النجم، الذي يعد من أفضل المتسابقين في الجيل الحالي. ورداً على تساؤلات الجمهور، قال لويس هاميلتون، المتوّج بلقب سباقات فورمولا 1 سبع مرات: «نحن جميعاً فريدون ومختلفون بطريقتنا الخاصة؛ لذا عليك فقط أن تؤمن بأنك فريد وأنك قوي وجميل. ولا يوجد شيء لا يمكننا تحقيقه، إذا ركزنا جهودنا، هذا ما أحاول أن أقوله لنفسي كل يوم. بغض النظر عن عدد المرات التي تتعثر فيها، فطريقة سقوطك ليست هي المهمة؛ بل المهم هو الطريقة التي تنهض بها مرة أخرى».

وتواصل الأيّام الوطنية جذب حضور جماهيري كبير؛ وقد أعدّت أيرلندا – التي يصادف يومها الوطني أيضاً يوم القديس باتريك – برنامجاً كاملاً للاحتفالات؛ تكريماً للقديس. ومن المتوقع أيضاً زيارة رسمية من الفاتيكان للاحتفال باليوم الوطني للكرسي الرسولي، فيما يستعرض مجلس التعاون لدول الخليج العربية عراقة تاريخه وثقافته في يومه الفخري.