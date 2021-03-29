2 مليون دينار مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق
المستقلة/أمل نبيل/استقرت مؤشرات البورصة العراقية في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين،ثاني جلسات الأسبوع، وانخفض مؤشر بورصة العراق بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 576.99 نقطة.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1.2 مليار سهم، بقيمة 724.54 مليون دينار عبر تنفيذ 576.99 صفقة.
وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 24 شركة، ارتفع منها 8 شركات، وانخفضت 8
شركات، بينما استقرت
أسعار 8 شركات دون تغيير.
تعاملات المستثمرين
بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 86مليون سهم بقيمة بلغت 2 مليون دينار، من خلال تنفيذ 7 صفقات على أسهم 5 شركات.
وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 6 مليون سهم بقيمة بلغت 105مليون دينار من خلال تنفيذ 34صفقة على أسهم 3شركات .
الشركات الأكثر ربحية
– مصرف العطاء الاسلامي.
– مصرف أشور.
اسماك الشرق الأوسط.
الشركات الأكثر خسارة
-الخير للاستثمار المالي.
-مصرف الخليج.
-المعمورة العقارية.
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