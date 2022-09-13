181 سيارة حوضية توزع المياه للمواكب  والنقاط العسكرية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد مدير مديرية ماء كربلاء محمد فاضل النصراوي ، اليوم الثلاثاء ، إن قرابة الـ (181) سيارة حوضية تم إدخالها للخدمة خلال الزيارة الأربعينية، وجرى توزيعها على مداخل المدينة ومحاورها الرئيسية فضلا عن مركز المدينة .

وقال في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “جهودا متواصلة تبذلها الآليات التابعة للمديرية والمحافظات الساندة والعتبات المقدسة، في توفير آلاف من لترات المياه خلال أيام الزيارة المباركة “.

وأوضح إن ” المديرية وعبر السيارات الحوضية تعمل على مدار اليوم في توفير الماء للمواكب الحسينية والمفارز الطبية والنقاط العسكرية والمجاميع الصحية المتنقلة”. وأكد إن “خدمات الماء وصلت إلى أبعد نقطة وقريبا من الزائرين الكرام”.