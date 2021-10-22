180 مليار دولار عجز البنوك الصينية

المستقلة/- قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي اليوم الجمعة، إن البنوك الصينية سجلت صافي عجز في تسوية النقد الأجنبي حجمه 180 مليار دولار أميركي في الثلاثة الأرباع الأولى من العام الجاري.

وأظهرت الأرقام الواردة، أن مشتريات البنوك من النقد الأجنبي بلغت قرابة 1.68 تريليون دولار أميركي.

وأشارت وانغ تشون ينغ، المتحدث باسم الهيئة، الى أن العجر في تسوية النقد الأجنبي يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي الصيني المستقر ساهم في دعم التشغيل المستقر في سوق النقد الأجنبي.

 

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