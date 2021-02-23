1728 طالبا ومعلما وموظفا أصيبوا بالفيروس منذ بدء الفصل الثاني

المستقلة /- بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس، 1728 إصابة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني وحتى أمس الاثنين، بحسب الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبدالغفور القرعان.

وقال القرعان لـ “المملكة”، إن الإصابات توزعت على 666 إصابة بين الطلبة و870 بين المعلمين و192 الإداريين، موضحا أن “الإصابات أحصيت بعد عودة التعليم الوجاهي للصفوف الثلاث الأولى ورياض الأطفال ولطلبة الثانوية العامة “التوجيهي”، في 7 شباط الحالي”.

وأشار إلى تحويل 32 مدرسة وروضتين و134 شعبة إلى نظام التعليم عن بعد، إلى حين تصويب أوضاعها، بعد حصولها على “تقييم ضعيف أو ضعيف جدا” في البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية لعودة آمنة ومتدرجة للطلبة للتعليم الوجاهي لجميع المدارس الحكومية والخاصة.

القرعان، أعاد التأكيد على أن “الشعب الصفية إلى التعليم الوجاهي يكون بعد انقضاء 10 أيام من تحويل الدوام في حال كان إصابة المعلم أو المعلمة بدون أعراض، و13 يوما في حال كانت الإصابة بأعراض”.

 

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