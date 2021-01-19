17٪ تراجع في عجز الميزان التجاري لمصر خلال 2020

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المستقلة/أمل نبيل/ تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، ان الصادرات المصرية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.

وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية استحوذت 5 دول على 35.6% من اجمالى الصادرات المصرية شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2مليار و882 مليون دولا و الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و556 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و700 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و614 مليون دولار وايطاليا بقيمة مليار و 268 مليون دولار .

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