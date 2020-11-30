16 دولة من بينها كندا واستراليا يحكمها شخص واحد

المستقلة /- ربما تساءلت يومًا عن أسماء الرؤساء في العديد من الدول أو حتى سمعت عن أسماء رؤساء بعض الدول الشهيرة مثل الولايات المتحدة وروسيا بالصدفة، ولكن حين يتعلق الأمر بدولة مثل كندا واستراليا، فإنك تسمع فقط اسم رئيس الوزراء، ولذلك فمن المؤكد أن البعض سألوا أنفسهم من يكون رئيسا تلك الدولتين؟

الحكم في كندا

تتبع كندا نظام الحكم الملكي الدستوري، فعلى الرغم من أن كندا دولة ديمقراطية تحكمها حكومة منتخبة برئاسة رئيس الوزراء الحالي، جاستن ترودو، إلا أن حاكم كندا في الواقع هي الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، حيث تنحصر مهام الملكة إليزابيث في إسناد مهمة إدارة شؤون البلاد إلى رئيس الوزراء بعد انتخابه.

أما منصب الحاكم العام في كندا، فتنحصر مهامه في تنفيذ العديد من المسئوليات نيابة عن الملكة ومنها إصدار مراسيم تعيين رئيس الوزراء.

ويتكون البرلمان الكندي من مجلسي الشيوخ والعموم، بالإضافة إلى الملكة إليزابيث، كما يشترط أن يحمل رئيس الوزراء الجنسية الكندية بغض النظر عن مكان ولادته ولا توجد مدة محددة لإنهاء خدمته.

الحكم في أستراليا

تخضع استراليا إلى التاج الملكي البريطاني، وتعتبر الملكة إليزابيث هي حاكمة استراليا، لكن ينوب عنها الحاكم العام الاسترالي الذي تختاره الملكة ويمارس السلطة التنفيذية العليا ووظائف وأدوارا تشمل تعيين السفراء و‌الوزراء و‌القضاة، وإعطاء الموافقة الملكية على التشريعات، وإصدار أوامر للانتخابات، ومنح الأوسمة.

ويمنح الدستور الاسترالي الحاكم العام مجموعة واسعة من السلطات، ولكن من الناحية العملية فإن قرار وستمنستر لعام 1931 لوظائف الحاكم في أستراليا تتقيد بنصائح رئيس وزراء أستراليا الذي يتم تعيينه عن طريق انتخابات مجلس النواب بشكل ديمقراطي.

كما تخضع 13 دولة أخرى للتاج البريطاني تحت حكم الملكة إليزابيث، وبذلك يصبح مجموع عدد الدول التي تحكمها ملكة بريطانيا بما فيها المملكة المتحدة نفسها 16 دولة وهي كندا وأستراليا ونيوزيلندا، وجامايكا، وباربادوس، وباهاماس، وغرينادا، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وتوفالو، وسانت لوسيا، وسانت فينسنت والجرينادين، بليز، وأنتيجوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس.

وتبلغ الملكة إليزابيث من العمر 94 عامًا وهي أكبر ملوك بريطانيا سنًا وتولت الحكم بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.