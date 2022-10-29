120 قتيلا ومئة جريح في تدافع اثناء احتفالات هالوين في كوريا الجنوبية

المستقلة/- لقى نحو 120 شخصا مصرعهم، السبت، وأصيب حوالى 100 في تدافع بوسط سيؤل حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلن مسؤولون.

وصرح المسؤول في الدفاع المدني الكوري الجنوبي تشوي سونغ بوم للصحافيين في مكان الحادث فجر الأحد بالتوقيت المحلي أنه “حتى الساعة 01:30 لقي 59 شخصا حتفهم وأصيب 150 آخرون”. لكن الحصيلة ارتفعت بشكل كبير بعد زيادة عدد الوفيات.

أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن العشرات أصيبوا في تدافع وقع في سول خلال تدفق حشد ضخم  في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينتش).

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون عدة أشخاص في مكان الحادث. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة اللقطات.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

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