12٪ تراجع في الصادرات التركية إلى السعودية خلال أكتوبر

المستقلة/- تراجعت الصادرات التركية إلى السعودية خلال أكتوبر، للشهر الرابع على التوالي ، إلى 208.2 مليون دولار، مقابل 237 مليون دولار في شهر أكتوبر من العام الماضي 2019، بنسبة تراجع 12.1٪..بحسب بيانات معهد الاحصاء التركي.

ويبلغ إجمالي التراجع في صادرات تركيا إلى السعودية، نحو 16.4% منذ بداية العام الحالي 2020، لتصل إلى 2.33 مليار دولار، مقارنة بـ2.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.

وصرح اتحاد المصدرين الأتراك الأسبوع الماضي، إن السعودية علقت رسميا واردات اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا في وقت سابق هذا الشهر.