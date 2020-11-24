118.5 مليار دولار خسائر لقطاع الطيران خلال العام الجاري

المستقلة/- رفع اتحاد النقل الجوي الدولي، إياتا، من توقعاته لخسائر قطاع الطيران خلال العام الجاري لتصل إلى 118.5 مليار دولار، مقابل توقعات في يونيو الماضي، أشارت لخسائر بقيمة 84.3 مليار دولار.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم، أن عام 2020 سيكون الأسوء في التاريخ المالي لقطاع الطيران.

و أشارت توقعات الاتحاد إلى أن الخسائر الصافية للعام المقبل ستصل إلى 38,7 مليار دولار، مقابل توقعات في يونيو لخسائر بنحو 15,8مليار دولار في ضوء الموجة الثانية من الوباء التي حدت من تفاؤل التعافي وزادت من معاناة القطاع.

وقال المدير العام لإياتا ألكسندر دو جونياك إنه ينبغي إعادة فتح الحدود والغاء تدابير الحجر والاعتماد فقط على فحوصات المسافرين لتخفيف الضغط على شركات الطيران”، وأشار أنه سيتعين على الشركات الطيران استخدام سيولاتها حتى نهاية العام المقبل على أقل تقدير.( النهاية)