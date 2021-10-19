11 قتيلا وجريحا إثر نزاع عشائري جنوبي الناصرية

المستقلة /- كشف مصدر أمني، الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة النزاع العشائري في ناحية العكيكة جنوب الناصرية الى 11 بين قتيل وجريح.

وقال المصدر ، ان “النزاع العشائري الذي اندلع في ناحية العكيكة جنوب الناصرية والذي استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة اسفر عن مقتل 4 اشخاص واصابة 7 اخرين بجروح بليغة”.

واضاف المصدر ان “النزاع تسبب بحرق 8 منازل بالكامل في المنطقة”، لافتا الى ان “انتشار مكثف للقوات الامنية من قيادة عمليات سومر وشرطة المحافظة، لمنع تجدد النزاع وفتح تحقيق والقاء القبض على المتسببين في اندلاع النزاع”.