10 نواب يقاطعون اجتماعات الأحزاب الكردية

المستقلة.. اعلن النائب هوشيار عبدالله عن مقاطعته وتسعة نواب كرد ، لأجتماعات الأحزاب الكردية ونصحوها بتسليم واردات الإقليم الى الحكومة الاتحادية .

وقال عبدالله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” نحن عشرة نواب كرد في البرلمان العراقي، قلنا لسلطة الاقليم: لن نشارك في اجتماعاتكم التي هي فقط للاستعراض السياسي، الأجدر بكم أن تتوجهوا صوب بغداد وتلتزموا بتسديد النفط والايرادات، وخذوا حق شعب اقليم كردستان بلا منّة أو فضلٍ من أحد ” .

واضاف ان ” الحكومات لا تدار بشعارات قومية مزيفة “.

وألقى النائب هوشيار عبدالله باللائمة على الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان في تفشي الفساد وانقطاع رواتب موظفي الإقليم .

وقال عبد الله في تغريدة اخرى في حسابه الشخصي بتويتر، مخاطباً الأحزاب الكردية :” متی تترکون لغة المتاجرة بحقوق القومیة الكردیة؟! أو لستم انتم من تنهبون ثروات الكرد؟ ألیس بسبب فسادكم وفشلكم السياسي مازال موظفو الإقليم بلا رواتب منذ عدة سنوات؟ ثم من هم الذین یطعنوكم في ظهرکم؟ أليسوا هم أنفسهم الذين استلموا منكم الرشاوى من نفط الإقليم وتشترون منهم المناصب؟ “.